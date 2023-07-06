حل بسيط ومجاني لتقوية جهاز المناعة.. يحمي من الأمراض

فريق التحرير:

أكد تجمع القصيم الصحي، على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم يوميا، مما يساعد ويعزز جهاز المناعة لدى الإنسان، وبالتالي يوفر لنفسه الحماية الطبيعية من الأمراض.

جاء ذلك في بيان للتجمع على صفحته الرسمية على “تويتر”، أكد فيها على أن قلة النوم ،تسبب سوء المزاج، وصعوبة في التركيز ، واستمرار الشعور بالنعاس.

أضرار قلة النوم على الجسم

تتسبب قلة النوم بمجموعة من الأضرار على الجسم، تبدأ بضعف الجهاز المناعي، بسبب عدم الحصول على قسط مناسب من النوم، مما يؤثر في صحة ووظائف الجهاز المناعي، ليصبح غير قادر على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

تزايد فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مثل: نزلات البرد، والإنفلونزا، كما يمكن أن تتفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل: أمراض الرئة.

قلة النوم تسبب زيادة في الوزن

من أضرار قلة النوم التأثير في وزن الجسم، وذلك لأن اضطرابات النوم تسبب خللاً في هرمونات الجسم.

يؤثر النوم على مستويات هرمون اللبتين (Leptin) والغريلين (Ghrelin)، وهي الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع.

كما أن قلة النوم تؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والميل إلى الكسل والخمول، وبالتالي عدم القدرة على ممارسة الرياضة الهامة للحفاظ على الوزن.

زيادة خطر الإصابة بداء السكري

من أضرار قلة النوم على الجسم أنه يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتفسير هذا أن الجسم يطلق كمية أقل من هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام.

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