وصفة ذهبية.. كيف تنقص وزنك دون تغيير نظامك الغذائي؟

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إذا كنت تعتقد أن إنقاص الوزن يرتبط في الأساس بتغيير النظام الغذائي وحساب السعرات الحرارية، فإن خبير تغذية يشير إلى إمكانية إنقاص الوزن دون تغيير الأطعمة التي تتناولها أو تقليل الكمية على الإطلاق.

وطرح تيم سبيكتور،الخبير في التغذية وصحة الأمعاء، فكرة “الأكل المقيَّد بالوقت”، وقال إن هذه الممارسة “تندرج تحت مظلة الصيام المتقطع” وتتألف من الأكل في فترة زمنية محددة والامتناع عن الطعام لبقية اليوم.

تغير النافذة الزمنية

وأضاف: “لا يمكنك تغيير الكمية التي تتناولها أو ما تأكله. أنت فقط تغير النافذة الزمنية”، مقترحًا الصيام لمدة 14 ساعة وتناول الطعام لمدة 10 ساعات في اليوم.

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وأوضح سبيكتور، أنه شارك في دراسة شملت تقييد تناول الطعام لحوالي 100 ألف شخص، لافتًا إلى أن 80 ألفًا منهم شعروا بتحسن بعد تقييد تناولهم الطعام خلال فترة زمنية مدتها عشر ساعات لعدة أسابيع.

وشمل ذلك تحسن مزاجهم، وتحسن نومهم، وتحسن مستويات الطاقة لديهم، وأثبتت دراسات أخرى تحسن الميكروبيوم أيضًا، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

أوقات تناول الطعام

قد يتناول بعض الأشخاص وجبة الإفطار في الساعة 7 صباحًا ويتوقف عن تناول الطعام في الساعة 5 مساءً.

بينما قد يرغب البعض الآخر في تناول الوجبة الأخيرة بحلول الساعة 9مساءً، لذا يجب عدم الأكل حتى الساعة 11 صباحًا في اليوم التالي.

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مهما كانت النافذة الزمنية التي تختارها لتناول الطعام، أكد سبيكتور أنه “يجب أن يكون مستدامًا. لا يتعين عليك القيام بذلك كل يوم، لأن لدينا جميعًا حياة اجتماعية ونفعل أشياء أخرى. إنه أمر بسيط للغاية وأعتقد أنه يمكننا جميعًا دمجه في حياتنا”.

وفي إشارة إلى الدراسات التي اختبرت هذه الطريقة، قال خبير التغذية إن “كل من فعل ذلك تقريبًا فقد قدرًا صغيرًا من وزنه دون أن يغير سعراته الحرارية بأي شكل من الأشكال أو يحاول تناول الطعام”.

وأشار إلى أنه يصوم 14 ساعة ويأكل في غضون 10 ساعات “معظم أيام الأسبوع”.