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47 في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

47 في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

47 في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة
٠٩:٤٩:٤٢ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في الأحساء والصمان، و46 في الدمام والدهناء.

كما سجل 45 درجة في المدينة والعلا ووادي الدواسر وشرورة، و43 في مكة والرياض وبريدة.

وسجل 45 درجة في حفر الباطن، و44 درجة في مكة والمدينة والتنهات والخرج ووادي الدواسر، و43 درجة في الرياض وبريدة وشرورة.

كما سجل 42 في عرعر وسكاكا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 31 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 20، والقريات 21 وطريف 22، والباحة 23، والطائف 24 درجة مئوية.

سحبًا رعدية ممطرة بـ 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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وأضاف المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح متربة على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

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