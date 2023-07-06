5 نباتات منزلية خطر على طفلك.. كيف تكتشف الأعراض السامة؟

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على الرغم من اللمسة الجمالية التي تضيفها النباتات في المنزل، إلا أن بعض هذه النباتات يمكن أن تشكل خطرًا على الأطفال.

وفقًا للطبيبة كيسي دي فاريا، فإنه على الآباء إبعاد أنواع معينة من النباتات عن متناول أطفالهم، لأنها قد تكون سامة، وتتراوح الأعراض من تهيج الجلد إلى صعوبة التنفس والقيء.

وحددت كيسي، خمسة نباتات من النوع السام، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”، على النحو التالي:

1. نبات ديفنباخيا

وقالت كيسي أن “الأوراق ، إذا تم مضغها، ستؤدي إلى إفراز الكثير من اللعاب وإحساس حارق شديد، يليه انتفاخ في الشفتين والفم واللسان والحلق”.

وأشارت إلى أن “هذا يسبب صعوبة في التنفس والبلع، فضلاً عن جعل اللسان غير قادر على الحركة مما يجعل الشخص عاجزًا عن الكلام، “وهو الأمر الذي قالت إنه قد يستمر لعدة أيام.

وقد يؤدي التعامل مع النبات أيضًا إلى تهيج الجلد.

2. زنبق السلام

هذا النبات، إذا تم تناوله، يمكن أن ينتج عنه إحساس بالوخز أو الحرق، يليه تورم في الشفاه والفم واللسان.

وأضافت كيسي أن “التهاب الجلد التماسي (هو نوع من الأكزيما ينجم عن ملامسة مادة معينة) قد يصيب أيضًا الأفراد الحساسين”.

ويتسبب هذا النبات في حكة الجلد وتقرحه وجفافه وتشققه. وبؤدي إلى احمرار البشرة الفاتحة، فيما تصبح البشرة الداكنة بنية داكنة أو أرجوانية أو رمادية.

ويحدث هذا التفاعل عادة في غضون ساعات أو أيام قليلة من التعرض لمهيج أو مثير للحساسية.

3. اللبلاب

جميع أجزاء النبات تحتوي على بلورات أكسالات الكالسيوم الشبيهة بالإبر، والتي إذا تم مضغها أو أكلها، يمكن أن تسبب ألماً فوريًا أو إحساسًا بالحرقان وانتفاخًا في الشفتين والفم واللسان والحلق.

يمكن أن يسبب النسغ أيضًا التهاب الجلد التماسي، فضلاً عن تهيج العين.

4 – زاميوكولكاس

جميع أجزاء النبات سامة، ويجب على الآباء إبقاءه بعيدًا عن متناول الصغار، لأنها “يمكن أن تسبب ألمًا فوريًا أو إحساسًا حارقًا وتورمًا في الشفاه والفم واللسان والحلق” إذا تم مضغها أو ابتلاعها.

قد تصاب الأصابع الحساسة أيضًا بالتهاب الجلد التماسي نتيجة لمسها بالفرشاة أو لمسها.

5. سينيسيو روليانوس

قد يميل الأطفال إلى التقاطه ووضعه في أفواههم، لكن تناوله قد يسبب “أمراضًا طفيفة مثل القيء أو الإسهال.

وقد تسبب ملامسة عصارة النبات تهيجًا جلديًا أو طفحًا جلديًا.

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