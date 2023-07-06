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خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي
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خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي

خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي

خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي
٠٩:٢٥:٢١ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيحها عبر تطبيق صحتي، لتمكن المستفيد من حجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي له من خلال هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل على رابط تطبيق “صحتي” على متجر جوجل أو متجر آبل.

2 – تفضل بتحميل تطبيق صحتي.

3 – سجل بياناتك.

4 – ادخل إلى “الخدمات”، ومن ثم “التطعيمات”.

5 – اضغط على “تطعيمات التابعين”، واختر التابع المقصود بالتطعيم، واضغط على “حجز موعد”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبارالسعودية المراكز الصحية خدمة اليوم خطوات حجز التطعيمات موعد التطعيمات وزارة الصحة

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