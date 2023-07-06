اليورو يسجل 4.07.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 6 من يوليو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وقد سجل الدولار سعر 3.75، وسجل اليورو سعر 4.07 ريال، فيما شهدت أسعار معظم العملات استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بأسعارها أمس.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.76

فرنك سويسري 4.18

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وتشهد سوق العملات الأجنبية، تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار، الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى، على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة، وأيضا بيانات التضخم الدورية.

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى، التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا، وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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