الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً
٠٩:٠٦:٢٨ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 6 من يوليو، حيث حققت انخفاضًا طفيفًا، وسجل عيار 24 نحو 231.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.62 ريال.

عيار 21 يُسجل 201.99 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.3 ريال.

 أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24          231.95 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22          212.62 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21          202.95 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18          173.96 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14          135.3 ريال.

وقد سجل سعر أونصة الذهب اليوم 7.214.20 ريال.

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