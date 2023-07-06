التفاصيل كاملة.. قواعد وشروط الترخيص لمراكز التحكيم بالمملكة

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طرحت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قواعد الترخيص لمراكز التحكيم بالمملكة؛ بهدف إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

ووفقًا للائحة التي نشرتها منصة “استطلاع”، تتشكل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية من ممثلين: (وزارة العدل، ووزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم اتحاد الغرف التجارية السعودية).

وستتولى اللجنة التي سيكون مقرها في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمدينة الرياض، المهام الآتية:

-الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروع لها وفقًا لهذه القواعد.

-وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها.

-وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.

-إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها، يمكن للأطراف المعنية الإطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.

شروط مقدم طلب الترخيص

واشترطت المادة الثالثة من اللائحة في مقدم الطلب للحصول على ترخيص لإنشاء مركز تحكيم سعودي في المملكة، أن يكون شخصية اعتبارية عامة تخولها أنظمتها وقوانينها ممارسة نشاط التحكيم في المملكة.

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وتنص اللائحة على أن تقوم اللجنة بدراسة طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، وتوافر شروط تجهيز مقر المركز.

ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحّة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء شروط تجهيز مقر المركز.

وحددت المادة السادسة مدة الترخيص للمركز ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه، قابلة للتجديد.

ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدمها) قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص.

اختصاصات مركز التحكيم

وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة اختصاصات مركز التحكيم المرخص له بموجب هذه القواعد بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، وفق ما تقضي به لوائح وقواعد المركز والأنظمة المرعية في المملكة.

وفيما يلي هذه الاختصاصات:

1- إعداد قاعدة بيانات – وفقًا للمعايير والنماذج المحددة من اللجنة – لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال المركز، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع.

2- تسجيل المحكمين في المركز وفقاً لمعايير قيد المحكمين المعتمدة من اللجنة.

3- في حال لم يختار أطراف النزاع المحكمين يقوم المركز بمساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين، وعلى المركز عرض قائمة أسماء المحكمين المسجلين لديه لهذا الغرض على الأطراف .

4- مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناءً على تكليف من هيئة التحكيم، وعلى المركز عرض قائمة أسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديه لهذا الغرض على هيئة التحكيم.

5- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع.

6- التنسيق متى كان ضروريًا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة واتفاق الأطراف.

ثانيًا: تلتزم مراكز التحكيم المرخص لها بموجب هذه القواعد بكافة القرارات الصادرة من اللجنة.

ثالثًا: لا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم وفقًا لنظام التحكيم أو أية أنظمة أخرى سارية في المملكة.

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الشروط الملزمة للمرخص له

يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:

1. الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.

2. الامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقًا للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أيًا من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين المرعية.

3.الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى التحكيمية المقيدة بالمركز.

4. الامتناع عن التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.

5. حفظ وحماية السجلات للدعاوى التي تتم مباشرتها في المركز والعقود الموقعّة مع الأطراف، يدون فيها على وجه خاص تاريخ الاتفاق وأسماء الأطراف والمحكمين وموضوع النزاع ومقدار أتعاب المحكمين والمبالغ التي تقاضاها المركز.

6. حفظ وحماية قاعدة بيانات تتضمن معلومات كاملة عن نشاط المركز والأطراف الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كاملة عن جميع فئات الدعاوى وأسماء المحكمين، ويحتفظ المركز بقاعدة البيانات طوال مدة سريان الترخيص، على أن يقوم بتسليمها إلى اللجنة إذا لم يجدد ترخيصه أو تم إلغاؤه أو وقف نشاطه لأي سبب كان. ويجوز الاكتفاء بالأرشفة الإلكترونية مع توفير حماية تقنية عالية، مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين ذات العلاقة في المملكة.

7. إرسال تقرير سنوي عن نشاطه إلى اللجنة خلال شهر يناير من كل سنة ميلادية.

8. وضع الترخيص في مكان بارز عند مدخل مقر المركز، ويجب أن يقترن اسم المركز برقم الترخيص الممنوح له في جميع مطبوعات المركز ومراسلاته.

9. المحافظة على أسرار العمل بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية والمعنوية والملكية الفكرية التي تهم أطراف التحكيم والمحكمين.

10. العمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز وفقًا للآتي:

أ. نشر أسماء المحكمين المسجلين لديه ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز.

ب. إتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا بين المحكمين ما أمكن، والافصاح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.

ج. تفعيل دور الأطراف في تسمية المحكم أو المحكمين.

د. إتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن المتعلق بالتحكيم لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز من خلال إبراز البريد الإلكتروني للجنة على الموقع الإلكتروني للمركز.

هـ. نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الالكتروني، متضمنًا إحصائيات بعدد وطبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي القيمة المالية للدعاوى التحكيمية.

و. تعزيز الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان.

ز. وضع معايير السلوك المهني للمحكمين.

11. يُحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.

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التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه

ونصت المادة العاشرة على الآتي:

1. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص.

2. لا يجوز للمرخص له تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.

وأجازت المادة الحادية عشرة للجنة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:

إذا قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة.

-مخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد.

-في حال انقضاء وجود المرخص له.

-إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص بموجب خطاب رسمي إلى اللجنة.

-إذا لم يتم تجديد الترخيص وفقاً لهذه القواعد.

-إذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة.

ثانيًا: في حالة عدم تجديد الترخيص أو إلغائه؛ يراعى الآتي:

-الانتهاء من الدعاوى المنظورة، وعدم قيد أية دعاوى جديدة، وللجنة اتخاذ قرارها لمعالجة كل حالة على حده.

-يتحمل المرخص له مسؤولية أية أضرار أو خسائر قد يتعرض لها أي طرف نتيجة لمخالفة المرخص له هذه القواعد.

-يبقى الترخيص ساريًا في مواجهة الغير لحين صدور قرار اللجنة بالموافقة على إلغاء الترخيص.

لائحة الجزاءات

وأجازت المادة الثانية عشرة للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة اصدار الجزاءات الآتية:

1. انذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار.

2. انذار ثان يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا الإنذار.

3. في حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الانذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء ترخيص المركز.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أن للمرخص له الاعتراض على أي قرار تصدره اللجنة – وفًقً لهذه القواعد – بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة خلال مدة (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

ويجوز له الاعتراض أمام القضاء المختص في المملكة، خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر من اللجنة برفض الاعتراض أو انقضاء الــ(60) يومًا دون البت فيه من قبل اللجنة.