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“الخثلان”: ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في كلِ صلاة
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“الخثلان”: ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في كلِ صلاة

“الخثلان”: ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في كلِ صلاة

“الخثلان”: ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في كلِ صلاة
٠٨:٥١:٥٧ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن هناك دعاء ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه في كلِ صلاة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدُّعاء في كلِّ صلاةٍ يُصلِّيها فريضةً كانت أو نافلةً، سفرًا أو حضرًا.

على المسلم أن يستعيذ بالله من أربع

وبين أن هذا الدعاء هو “اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجال”.

وأشار على أن هذه الأمور الأربعة التي تضمنها الدعاء المأثور، أرشد المسلم أن يستعيذ بالله تعال منها في كل صلاة.

احرص على هذا الدعاء بعد التشهد الأخير

ونوه إلى أنه بعد التشهد الأخير في كل صلاة، يشرع أن تقول اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجال.

وشدد الخثلان على الحرص على هذه الدعاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وذكر الحديث الصحيح الذي رواه مسلم.

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