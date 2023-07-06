توضيح مهم من سكني حول موعد الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة

تواصل ـ فريق التحرير:

قال برنامج سكني إن الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة، يتم قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن للمواطن الحجز في المخطط المناسب له من خلال حسابه الشخصي.

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية، على منصة التواصل” تويتر” ردًا على قول أحد المواطنين، “وضعنا الإشعارات، وحدثنا كل شي، ويتم حجز الأرض دون أن ندري”.

وأكد البرنامج في رده، أنه على المشترك أن يقوم بتحميل تطبيق سكني لاستلام التنبيهات حول المخططات الجديدة، فور الإعلان عنها.

الخطوات التي يجب اتباعها لحجز الأراضي

1 – يتم تحميل برنامج سكني أو الدخول عليه من خلال الموقع الإلكتروني.

2 – يجب كتابة رقم الإقامة أو الهوية الوطنية.

3 – يشترط إدخال رقم المرور الخاصة بك.

4 – يظهر لك رمز تحقق يجب كتابته.

5 – بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

6 – ثم انقر على منتجات سكني، وبعدها قم بالضغط على البناء الذاتي، ثم الأراضي.

7 – عليك تحديد نوع الأرض التي تريد شراءها.

8 – تحديد المنطقة التي ترغب أخذ الأرض فيها، ثم اضغط على كلمة بحث.

9 – اضغط على زر المعاينة حتى يتضح لك المشاريع، قم باختيار المشروع الذي ترغب فيه.

10 – يوضح لك بعد ذلك خريطة موقع المشروع والمعلومات عنه.

11 – بعد اتباع هذه الخطوات سوف ترى رسالة توقيع العقد بنجاح.

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