اليوم.. إجراء عملية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان”

تواصل – واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتم اليوم إجراء عملية فصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان”.

عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري

وقرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة اليوم الخميس لفصل التوأم السيامي السوري.

وأكد أن عملية فصل التوأم “بسام وإحسان”، تتم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

العملية تستغرق 9 ساعات ونصف

وأوضح الربيعة، أنه من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف وتجرى على خمس مراحل.

ويشارك فيها 26 عضوًا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

وأضاف أن التوأم السوري “بسام وإحسان” قدما من جمهورية تركيا بتاريخ 2 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 22 من مايو 2023م، ويبلغ عمرهما 32 شهرًا ووزنهما معًا 19 كيلوجرامًا.

اقرأ أيضًا:

في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة

اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد

وأشار إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وبينت الفحوصات أن التوأم “إحسان” يعد متطفلا على أخيه “بسام” نظرا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي.

اقرأ أيضًا:

بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي

كما يعاني “إحسان” من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي لديه، مما يجعل فرصة بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.

وأكد الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي وحرصًا على المحافظة على حياة التوأم “بسام” قرر إجراء عملية الفصل.

ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم “إحسان” لن يتمكن من العيش نظرًا لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

اقرأ أيضًا:

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة؛ حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.