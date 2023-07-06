حرق المصحف.. هل ينجح المسلمون في الضغط على الغرب لإقرار هذه الخطوة؟

تواصل – فريق التحرير:

في أعقاب حادثة تدنيس المصحف بالسويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك التي أشعلت الغضب في العالم الإسلامي، وأثارت التنديدات على نطاق واسع، تصاعدت المطالب باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تلك الأعمال المستفزة في المستقبل.

وقال الدكتور بدر بن سعود عبر صحيفة “الرياض”: “الحريات الدينية في القانون الدولي لا تتعلق باحترام الأديان وإنما بضمان حق ممارستها، وجاءت في التعديل الدستوري الأول للولايات المتحدة”.

وأضاف: “وأيضًا ورد في المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقـــــوق الإنسان، أن الحق في التعبير يعني النقاش الحر وتوجيه النقد، ولو بطريقة حادة أو لاذعة أو غير منطقيــــة، للأديان والعقائد والمؤسسـات، وبشــــــرط عدم تضمينها دعوة للكراهية أو العداوة أو التمييز”.

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الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

واستشهد الكاتب بالمادة العاشرة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتضمن قيودًا على حرية التعبير كالدعوة إلى أفكار نازية أو فاشية، أو معاداة السامية والتحريض على العنصرية، أو على كراهية مجموعة بشرية معينة، أو الدعوة لخطاب الكراهية.

وأشار إلى أن “المحـــاكم وليس الحكــــومات الغربية لديها سلطة تقييد حرية التعبير إذا وجدت أنها قد تؤدي إلى جـــــريمة أو فوضى، مثلما حدث في برلين بألمانيا في أكتوبر 2020”.

وفي أعقاب القبض على المتورط في واقعة حرق المصحف بالسويد، العراقي سلوان موميكا، أشار إلكاتب إلى أنه سيواجـه تهمتين، الأولى التحريض على مكــــون من مكونات المجتمع السويدي، والثانية إشعال النار في مكان عام، ولا تعفيه الموافقة منهما، بحسب قانون السويد.

حرية التعبير بمفهومها الغربي

وأوضح أن “جرح المشاعر وادعاء المظلومية ليسا خطًا أحمر في حرية التعبير بمفهومها الغربي، والإنجيل لا يحكم حياة الناس في مجتمعاتهم ولا يؤثر فيها مقارنة بالقرآن، وبالتالي لا توجد مشكلة معه ولا مبرر لحرقه”.

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ولاحظ أن “الأقليات الدينية الأخرى متأقلمة ومندمجة بدرجة أكبر من بعض المسلمين، وردود أفعالهم أقل حدة، والاندماج لا يساوي الانسلاخ التام بطبيعة الحال، بخلاف أن تاريخ الحرية الغربية نفسه لا يحترم الإنجيل”.

وأورد الكاتب مثالاً على ذلك وهو الروائي الإنجليــــــزي جون ميلتون، الذي يقول: “إن ضمير الكـاتب يمثل السلطة المطلقة على القضايا الأخلاقية، وأنه يتفوق في قدسيته على الكتاب المقدس.”

ضغوط مستقبلية

وأعرب عن تقديره بأن “هذه النوعية من الاستفزازات لن تتوقف، فقد حرق القرآن ودنس في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وأوكرانيا والدنمارك والسويد، ما بين عامي 2011 و2023″؟

لذا شدد على “العمل على استراتيجية مجتمعية وسياسية وثقافية متدرجة، وبما يحقق حضورًا إسلاميًا فاعلاً ومتوازنًا في المجتمعات الغربية، ويمكن من إقرار تشريعات تجرم معاداة الأديان على طريقة معاداة السامية، ويستثمر في المواقف الأخيرة لروسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، ووصفهـــــم حرق القرآن بالتصرف المهين والاستفزازي والعنصري والمتعصب”.

ودعا الكاتب كذلك إلى “الاهتمام بفقه الأقليـات الذي يخاطب أحوال المسلمين في دول الاغتراب، وضبط النفس والتغافل وعدم الاستسلام للعاطفة غير المنضبطة، فالسوابق المشابهة أثبتت أن الانفعالات لا تفيد”.