10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

لم يكن شهر يونيو 2023 شهرًا كبقية شهور العام، وإنما تفرد ليكون الشهر الذي حطم الأرقام القياسية السابقة الخاصة بدرجات الحرارة، إذ وصل إلى 0.16 درجة مئوية فوق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.

روى المواطن د. فارس أبوبطنين والذي أصيب في حادث سيارة وبقي في غيبوبة عدة سنوات قصة إفاقته وعودته لحياته الطبيعية والتغيرات التي رآها في المملكة.

وثق مقطع فيديو قصر في أوزبكستان نقشت على جدرانه آيات القرآن الكريم كاملة.

كشفت حكم أصدرته محكمة بريطانية، أمس الأول الثلاثاء، عن الوجه القبيح لبريطانيا، حيث أدانت المحكمة بريطانيا بقتل جارته المسلمة وطفليها الصغيرين بكليفتون في نوتنغهام.

وثق مقطع فيديو سرعة بديهة عامل من بنجلاديش حين اشتعلت النيران في سيارة مواطن بمحافظة رفحاء.

أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الإدارة الأمريكية قالت إن على تل أبيب أن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.

أعلنت شركة ميتا عن إنشاءِ متجرٍ لتحميلِ التطبيقات عبرَ فيسبوك. ويسمح للمستخدمين بتحميلِ التطبيقات مباشرة من الإعلانات التي تظهر لهم.

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