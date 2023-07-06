10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حارًا على الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة بـ 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حطم الأرقام القياسية.. يونيو 2023 الأكثر حرارة في التاريخ
لم يكن شهر يونيو 2023 شهرًا كبقية شهور العام، وإنما تفرد ليكون الشهر الذي حطم الأرقام القياسية السابقة الخاصة بدرجات الحرارة، إذ وصل إلى 0.16 درجة مئوية فوق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.
بالأسماء.. 30 مادة خطرة يحظر نقلها في أمتعة الطائرات
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.
مواطن يروي قصة إفاقته من غيبوبة استمرت 4 سنوات: أول شيء طلبته المصحف وقراءة القرآن
روى المواطن د. فارس أبوبطنين والذي أصيب في حادث سيارة وبقي في غيبوبة عدة سنوات قصة إفاقته وعودته لحياته الطبيعية والتغيرات التي رآها في المملكة.
قصر من 30 غرفة كتبت على جدرانه أجزاء القرآن كاملة (فيديو)
وثق مقطع فيديو قصر في أوزبكستان نقشت على جدرانه آيات القرآن الكريم كاملة.
وجه بريطانيا الحقيقي.. حرق شقة لعائلة مسلمة ووفاة الأم وطفلتيها
كشفت حكم أصدرته محكمة بريطانية، أمس الأول الثلاثاء، عن الوجه القبيح لبريطانيا، حيث أدانت المحكمة بريطانيا بقتل جارته المسلمة وطفليها الصغيرين بكليفتون في نوتنغهام.
في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارة مواطن من حريق مؤكد في رفحاء (فيديو)
وثق مقطع فيديو سرعة بديهة عامل من بنجلاديش حين اشتعلت النيران في سيارة مواطن بمحافظة رفحاء.
قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)
أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.
أمريكا تطالب الاحتلال بترميم البنية التحتية المدنية في جنين
أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الإدارة الأمريكية قالت إن على تل أبيب أن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.
هل يكون مجانيًا؟.. شركة “ميتا” الجديدة تعصف بشركتي “أبل” و”جوجل”
أعلنت شركة ميتا عن إنشاءِ متجرٍ لتحميلِ التطبيقات عبرَ فيسبوك. ويسمح للمستخدمين بتحميلِ التطبيقات مباشرة من الإعلانات التي تظهر لهم.
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