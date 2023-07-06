الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان
منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
قبل صرف دفعة يوليو.. توضيحات مهمة من حساب المواطن بخصوص الدعم
“قاتل تويتر”.. اشتراك 5 ملايين شخص في تطبيق “ثريدز” بعد 4 ساعات من إطلاقه
سينجر دي أل أس توربو.. أحدث نسخة معدلة من سيارات بورشه (صور)
استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 77 دولارًا للبرميل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سحب رعدية و30 مادة محظورة في الطائرات و”قصر” القرآن بأوزبكستان
٠٧:٥٧:٤٦ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حارًا على الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة بـ 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حارًا على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا رعدية ممطرة بـ 4 مناطق

حطم الأرقام القياسية.. يونيو 2023 الأكثر حرارة في التاريخ

لم يكن شهر يونيو 2023 شهرًا كبقية شهور العام، وإنما تفرد ليكون الشهر الذي حطم الأرقام القياسية السابقة الخاصة بدرجات الحرارة، إذ وصل إلى 0.16 درجة مئوية فوق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.

حطم الأرقام القياسية.. يونيو 2023 الأكثر حرارة في التاريخ

بالأسماء.. 30 مادة خطرة يحظر نقلها في أمتعة الطائرات

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.

بالأسماء.. 30 مادة خطرة يحظر نقلها في أمتعة الطائرات

مواطن يروي قصة إفاقته من غيبوبة استمرت 4 سنوات: أول شيء طلبته المصحف وقراءة القرآن

روى المواطن د. فارس أبوبطنين والذي أصيب في حادث سيارة وبقي في غيبوبة عدة سنوات قصة إفاقته وعودته لحياته الطبيعية والتغيرات التي رآها في المملكة.

قصر من 30 غرفة كتبت على جدرانه أجزاء القرآن كاملة (فيديو)

وثق مقطع فيديو قصر في أوزبكستان نقشت على جدرانه آيات القرآن الكريم كاملة.

وجه بريطانيا الحقيقي.. حرق شقة لعائلة مسلمة ووفاة الأم وطفلتيها

كشفت حكم أصدرته محكمة بريطانية، أمس الأول الثلاثاء، عن الوجه القبيح لبريطانيا، حيث أدانت المحكمة بريطانيا بقتل جارته المسلمة وطفليها الصغيرين بكليفتون في نوتنغهام.

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارة مواطن من حريق مؤكد في رفحاء (فيديو)

وثق مقطع فيديو سرعة بديهة عامل من بنجلاديش حين اشتعلت النيران في سيارة مواطن بمحافظة رفحاء.

قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.

حادث مروع بحائل

أمريكا تطالب الاحتلال بترميم البنية التحتية المدنية في جنين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الإدارة الأمريكية قالت إن على تل أبيب أن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.

هل يكون مجانيًا؟.. شركة “ميتا” الجديدة تعصف بشركتي “أبل” و”جوجل”

أعلنت شركة ميتا عن إنشاءِ متجرٍ لتحميلِ التطبيقات عبرَ فيسبوك. ويسمح للمستخدمين بتحميلِ التطبيقات مباشرة من الإعلانات التي تظهر لهم.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. حساب المواطن يلوح بإجراء ضد البنوك والحرارة 50 وخبر مبهج للطلاب

أخبار السعودية.. موعد صرف حساب المواطن وتوثيق عقود الموظفين والقبول بـ15جامعة وكلية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أبل أخبار السعودية أمريكا السعودية اليوم الطفس في العالم المصحف جنين حادث مروع بحائل حريق رفحاء سحب رعدية سيارة غيبوبة قراءة القرآن قصر القرآن قصر في أوزبكستان مواد محظورة في الطائرات ميتا وجل

مواد ذات صلة

المزيد
5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها

٠٨:٣٠ ص، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. قرار عاجل من «المالية» بشأن منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. قرار عاجل من «المالية» بشأن منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن

٠٣:٠٠ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

١١:٠٨ ص، الأحد، ٠٢ يونيو ٢٠١٩
الشيخ الشريم يعود للتغريد على “تويتر” بقصيدة “إلى معالي الوزير”

الشيخ الشريم يعود للتغريد على “تويتر” بقصيدة “إلى معالي الوزير”

٠٦:٥٤ م، الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *