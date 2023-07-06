“قاتل تويتر”.. اشتراك 5 ملايين شخص في تطبيق “ثريدز” بعد 4 ساعات من إطلاقه

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كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، أن ما لا يقل عن 5 ملايين شخص اشتركوا في تطبيق “ثريدز” بعد 4 ساعات من إطلاقه.

وفي أول منشور له على التطبيق الجديد كتب مارك: “لنبدأ الآن.. أهلا بكم في ثريدز”.

ميتا تطلق تطبيق “ثريدز” لمنافسة “تويتر”

وكانت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك، أطلقت رسميًا تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًا لتويتر.

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بـ”إنستجرام” التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

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التطبيق متاح على نطاق أوسع في الأيام المقبلة

ومن المقرر أن يكون التطبيق الجديد المطور لمنافسة “تويتر”، والذي يحمل اسم “ثريدز”، متوافرًا على نطاق أوسع في الأيام المقبلة.

ثريدز” مكان تتلاقى فيه المجتمعات وتتحدث حول كل شيء

وفي متجر تطبيقات “آبل”، وُصف التطبيق الجديد، بأنه تطبيق إنستجرام للمحادثات النصية، حيث ينطلق “ثريدز” كمكان تتلاقى فيه المجتمعات للتحدث حول كل شيء.

ويتيح التطبيق الاتصال مباشرة مع صناع المحتوى المفضلين، وأولئك الذين يتشاركون الشغف نفسه لتشارك الأفكار والآراء والإبداع.

“ثريدز” أصبح الآن أكبر تحد لتويتر

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك، الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

يأتي هذا في ظل مخاوف تنظيمية ستؤجل إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية الجديد.