قبل صرف دفعة يوليو.. توضيحات مهمة من حساب المواطن بخصوص الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحات مهمة بخصوص الاستفادة من برنامج الدعم، قبل أربعة أيام من إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين.

واشترط في حال كان الفرد مستقلاً إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

(صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص).

وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وأفادت الخدمة في رد منفصل بأنه “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفاده من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.

وتابعت: “ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ”.

وأشارت “خدمة المستفيدين” إلى أنه “في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يتطلب منه مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

صرف الدفعة 68

ومن المقرر صرف الدفعة 68 يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلن البرنامج أمس.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وأفاد حساب المواطن في تنبيه سابق، بأن الدفعة 68 ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى الشهر المقبل.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.