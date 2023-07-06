الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
5 نباتات منزلية خطر على طفلك.. كيف تكتشف الأعراض السامة؟
خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي
لحظة وداع مؤثرة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً
توضيح مهم من سكني حول موعد الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة
“الخثلان”: ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في كلِ صلاة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

السجن والغرامة.. عقوبة التوقيع بدلاً عن الزميل في كشف الحضور والانصراف

السجن والغرامة.. عقوبة التوقيع بدلاً عن الزميل في كشف الحضور والانصراف

السجن والغرامة.. عقوبة التوقيع بدلاً عن الزميل في كشف الحضور والانصراف
٠٨:٣٥:٢٤ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف أحد القانونيين أن عقوبة توقيع الموظف، عن زميله في كشف الحضور والانصراف، هي السجن لمدة 3 أشهر، وغرامة 30 ألف ريال.

وقال القانوني أحمد في مقطع على حسابه الشخصي، على تطبيق “تيك توك”، ردًا على سؤال حول عقوبة الذي يوقع بدلاً عن زميله، إن عقوبته السجن، لفترة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال.

وقد نال مقطع الفيديو الكثير من المتابعات، مع تعليقات كثيرة، لم يكن أصحابها يتوقعون حجم العقوبة، إلا أن هناك من أكد أن عملية التوقيع لم تعد هي السمة الغالبة في معظم المؤسسات، وأن البصمة تقضي على هذه الظاهرة.

 

اقرأ أيضًا:

مفاجأة كبرى.. السجن عقوبة التدخين أمام الأطفال أو إرسالهم لشراء السجائر بالمملكة

@ahmad.law7

#محامي #قانون #الموظفين #تزوير #اكسبلور

♬ original sound – ahmad.law

الكلمات الدلالية:
التوقيع بدلا من الغير الغياب عن العمل عقوبة عقوبة الموظف قانون العمل

مواد ذات صلة

المزيد
تحول مفاجئ.. روسيا: لم ولن نهدد أوكرانيا بالسلاح النووي

تحول مفاجئ.. روسيا: لم ولن نهدد أوكرانيا بالسلاح النووي

١٢:٣٤ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين

ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين

١٢:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في 4 جامعات ومناطق و5 محافظات

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في 4 جامعات ومناطق و5 محافظات

١٠:٥٠ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠٢٣
«توجيهات عليا» بحظر جمع «البصمات» في القطاعين الحكومي والخاص

«توجيهات عليا» بحظر جمع «البصمات» في القطاعين الحكومي والخاص

٠٧:٢١ ص، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *