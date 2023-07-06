السجن والغرامة.. عقوبة التوقيع بدلاً عن الزميل في كشف الحضور والانصراف

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف أحد القانونيين أن عقوبة توقيع الموظف، عن زميله في كشف الحضور والانصراف، هي السجن لمدة 3 أشهر، وغرامة 30 ألف ريال.

وقال القانوني أحمد في مقطع على حسابه الشخصي، على تطبيق “تيك توك”، ردًا على سؤال حول عقوبة الذي يوقع بدلاً عن زميله، إن عقوبته السجن، لفترة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال.

وقد نال مقطع الفيديو الكثير من المتابعات، مع تعليقات كثيرة، لم يكن أصحابها يتوقعون حجم العقوبة، إلا أن هناك من أكد أن عملية التوقيع لم تعد هي السمة الغالبة في معظم المؤسسات، وأن البصمة تقضي على هذه الظاهرة.

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