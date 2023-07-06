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سينجر دي أل أس توربو.. أحدث نسخة معدلة من سيارات بورشه (صور)
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سينجر دي أل أس توربو.. أحدث نسخة معدلة من سيارات بورشه (صور)

سينجر دي أل أس توربو.. أحدث نسخة معدلة من سيارات بورشه (صور)

سينجر دي أل أس توربو.. أحدث نسخة معدلة من سيارات بورشه (صور)
٠٧:٠٥:٠٥ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت بورشه 911 كسيارة ذات سحب طبيعي، وخضعت لتطوير دقيق على مر السنين لتحسين الأداء على الطريق والحلبات.

ظهور المحرك التوربيني منتصف السبعينيات

وابتداءً من منتصف السبعينيات، ظهر المحرك التوربيني. في عام 1977، أدى ذلك إلى إصدار متغير للسباق من طراز 911 ، والمعروف باسم تايب 934/5.

والذي سيطر على سلسلة SCCA Trans American وفاز بستة سباقات من أصل 8 سباقات والبطولة.

سينجر دي أل أس توربو

تبدأ العملية عندما يرسل مالك سيارة بورشه 911 تايب 964 سيارته إلى سينجر مع طلب إجراء ترميم شخصي.

لقد تم تصنيع هذه السيارات الرياضية في الأصل من قبل شركة بورشه بين عامي 1989 و1994، وتم الاستمتاع بها لمدة ثلاثين عامًا.

يتميز كل طراز من السيارات المعدلة بهيكل من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة الصلابة.

فيما يعمل المدخل الأمامي المركزي وفتحة غطاء المحرك على تحسين أداء التبريد، بينما تساعد مآخذ الرفارف الخلفية على تبريد الشاحن التوربيني، وفقًا لـ”عالم السيارات”.

سينجر دي أل أس توربو

المحرك والأداء

بالنسبة للمحرك والأداء، كما هو الحال مع جميع خدمات الاستعادة والتعديل الخاصة بسينجر، فإن المحرك من طراز 911 تايب 964، هو نقطة البداية.

يتم تفكيك المحرك وصولاً إلى كتلة المحرك قبل استعادته باستخدام مكونات وتعديلات عالية الأداء لتحسين الأداء.

سينجر دي أل أس توربو

يستخدم المحرك الفريد، سعة 3.8 لتر، 4 صمامات لكل أسطوانة، شواحن توربينية مزدوجة، مع بوابات عوادم كهربائية، وتبريد داخلي من الهواء إلى الماء ومروحة أفقية تعمل بالطاقة الكهربائية.

هذا يتيح إنتاج طاقة تزيد على 700 حصان عند أكثر من 9000 دورة في الدقيقة.

يرسل ناقل الحركة اليدوي بست سرعات الطاقة إلى العجلات الخلفية.

سينجر دي أل أس توربو

نظام التعليق الموجه

من بين التفاصيل التي يمكن أخذها في الاعتبار نظام التعليق الموجه والمخمدات المخصصة مع إمكانية الضبط عن بُعد.

يتم تثبيت إطارات ميشلين بايلوت سبورت كوب2 أو 2R على عجلات خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة/إنش (أمامية) و20 بوصة (خلفية) مصنوعة من المغنيسيوم وسنترلوك.

سينجر دي أل أس توربو

تتيح خدمات الترميم والتعديل للمالكين إضفاء الطابع الشخصي على العرض الخارجي والداخلي لسيارتهم وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، من خلال الطلاء المخصص والجلد والتشطيبات المادية.

تعتمد أسعار خدمات ترميم سينجر على طلبات مالك كل سيارة.

سينجر دي أل أس توربو

سينجر دي أل أس توربو

سينجر دي أل أس توربو

سينجر دي أل أس توربو

 

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