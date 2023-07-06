استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 77 دولارًا للبرميل

تواصل – وكالات:

استقرت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أسبوع من الصعود والهبوط، أعقبهما إعلان المملكة خفض الإمداد.

وقوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالمملكة وروسيا، وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.

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أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند التسوية في اليوم السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.90 دولار للبرميل، بعد أن أغلق يوم الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

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دعم أسعار النفط

وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية “إعلان خفض الإمداد بالمملكة وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط”، مضيفًا أن هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضًا.

وأضاف “مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين”.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأمريكية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

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