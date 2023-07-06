بالأسماء.. 30 مادة خطرة يحظر نقلها في أمتعة الطائرات

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.

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16 مادة يمنع حملها في مقصورات السفر

ونبّه مطار المؤسس، الحجاج المغادرين عن 30 مادة خطرة ومحظورة ضمن الأمتعة، منها 16 مادة يمنع حملها في مقصورات السفر.

وتضمنت تلك المواد السكاكين الحربية والغازات المضغوطة والسوائل السامة والشفرات، ومضارب البيسبول وألواح التزلج والمتفجرات أو المفرقعات.

ومن المواد المحظورة الأسلحة النارية أو المقلدة والمواد الممغنطة والمواد المشعة أو المسببة للتآكل، والمعدات ومقصات ومبارد الأظافر، والمقصات، والسكاكين، وسواطير اللحوم، والذخيرة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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14 مادة خطرة

كما تضمنت قائمة المواد الخطرة والمحظور نقلها ضمن كافة الأمتعة 14 مادة، منها المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية والمواد المشعة وجهاز الصدمات الكهربائية.

وجهاز التعطيل ولوح التزلج التلقائي وأجهزة الأوكسجين السائل، إلى جانب المواد السامة أو البيولوجية الناقلة للعدوى وأعواد الثقاب والولاعات والسوائل القابلة للاشتعال.

ومن المواد الممنوعة: الغازات المضغوطة والمتفجرات أو المفرقعات، وخزنة الأموال أو حقائب رجال الأعمال التي على شكل صناديق، والأسلحة النارية والأسلحة المقلدة، والمواد الممغنطة، والمواد المسببة للتآكل.

وشدد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، على أن الـ30 مادة المحظورة ستتم مصادرتها، ولا يحق للمسافر المطالبة بها، ونبه إلى ضرورة تواصل المسافر مع شركات الطيران للمزيد من التفاصيل.

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