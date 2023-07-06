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“تعليم الشرقية”: مستعدون لاختبارات الدور الثاني في هذا الموعد
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“تعليم الشرقية”: مستعدون لاختبارات الدور الثاني في هذا الموعد

“تعليم الشرقية”: مستعدون لاختبارات الدور الثاني في هذا الموعد

“تعليم الشرقية”: مستعدون لاختبارات الدور الثاني في هذا الموعد
٠٥:٣٣:٠٥ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، استعداداتها للوقوف على سير اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1444.

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تسخير الإمكانات لضمان جودة أداء الاختبارات

وأوضح المتحدث باسم تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، بأن تعليم المنطقة سخر إمكاناته كافة لضمان جودة أداء الاختبارات، وذلك من خلال:

– إعداد الإدارة خطة منظمة تضمن سير الاختبارات بشكل سلس.

– تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مقرات المدارس المحددة بالمنطقة لأداء الاختبارات.

– مشيراً إلى أن أداء الاختبار يكون حضورياً من الأحد القادم 1444/‏‏12/‏‏21 وحتى الخميس الموافق 1444/‏‏12/‏‏25، ويبدأ 7:00 صباحاً.

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مشاجرة طلابية بالقطيف

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقع في محافظة القطيف.

وبحسب ما ذكرته “اليوم” فقد تمتم الواقعة في يوم الاثنين الأول من ذي الحجة في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم في القطيف.

وأضافت أنه جرى في حينه التعامل مع الموقف من قبل إدارة المدرسة، وإبلاغ الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الطلاب المشاركين في المشاجرة.

ونوهت أن المدير العام للتعليم في المنطقة، وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة.

كما طالب بمحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك المطبقة في المدارس.

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