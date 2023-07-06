حارًا على الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة بـ 4 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

وأضاف المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 10 مناطق حتى المساء

رياح متربة على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

اقرأ أيضًا:

#عاجل.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا سطحية مغبرة على 5 مناطق

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

أبرزها الرياض ومكة.. تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على 6 مناطق حتى المساء

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السط=حية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.