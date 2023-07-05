“الصناعات العسكرية” تعلن عن وظائف لحملة الثانوية بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ممثلة في (شركة الإلكترونيات المتقدمة)، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

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الوظائف الشاغرة:

1- فني اختبار.

(Test Technician -C)

2- محلل حوكمة.

(Governance Analyst -1)

3- مهندس جودة مساعد.

(Associate Quality Engineer)

4- فني اختبار وإصلاح.

(Test & Repair Technician -C)

5- مدير تطوير الأعمال.

(Sr. Business Development Manager)

6- أخصائي أمن المعلومات.

(Information security Specialist)

7- مهندس اختبار والتحقق من الصحة.

(Test & Validation Engineer)

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طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم على وظائف الشركة السعودية للصناعات العسكرية عبر موقع (الشركة الرسمي)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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