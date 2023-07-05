“الصناعات العسكرية” تعلن عن وظائف لحملة الثانوية بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ممثلة في (شركة الإلكترونيات المتقدمة)، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
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الوظائف الشاغرة:
1- فني اختبار.
(Test Technician -C)
2- محلل حوكمة.
(Governance Analyst -1)
3- مهندس جودة مساعد.
(Associate Quality Engineer)
4- فني اختبار وإصلاح.
(Test & Repair Technician -C)
5- مدير تطوير الأعمال.
(Sr. Business Development Manager)
6- أخصائي أمن المعلومات.
(Information security Specialist)
7- مهندس اختبار والتحقق من الصحة.
(Test & Validation Engineer)
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طريقة التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم على وظائف الشركة السعودية للصناعات العسكرية عبر موقع (الشركة الرسمي)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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