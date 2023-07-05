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هل فكرت في تناول “بيض النعام” من قبل؟.. معلومات لن تصدقها عن فوائده

هل فكرت في تناول “بيض النعام” من قبل؟.. معلومات لن تصدقها عن فوائده

هل فكرت في تناول “بيض النعام” من قبل؟.. معلومات لن تصدقها عن فوائده
٠٢:٥٣:٢٠ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد بيض النعام من أكثر الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أن بيضة واحدة تزن نحو 1.4 كجم قد تكون كافية لإشباعك.

فوائد عظيمة:

وبحسب موقع “ويب طب”، فإن بيض النعام له فوائد عظيمة منها ما يلي:

1- يعد الطعام المثالي لدماغك

يحتوي على فيتامين ب12 والذي يساعد في صناعة وتقوية الأغشية المحيطة بالخلايا العصبية، كما أن المواد المتواجدة في بيض النعام تساعد على تعزيز وظائف الدماغ الإدراكية وتحسين القدرة على التعلم.

2-  يعد متنوع في المحتوى الغذائي

يحتوي على نسب ومستويات عالية من الحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، الأمر الذي يجعل تناوله يساعد الجسم كما يأتي:

3-  يساعد على خسارة الوزن

بسبب كونه أحد الأغذية الغنية المشبعة، فإن بيض النعام يساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك عبر قطع الشهية والشعور بالشبع بعد تناوله لساعات طويلة.

4-  يفيد المرأة الحامل

يحتوي على فيتامين ب8 وفيتامين ب12، واللذان يساعدان بشكل خاص على تدعيم نمو دماغ الجنين بشكل سليم وخالي من أي مشاكل صحية.

5-  يعتبر مصدر ممتاز للبروتينات

يحتوي  على كمية جيدة من الأحماض الأمينية التي تساعد على بناء الأنسجة العضلية في الجسم، ما يجعل تناول بيض النعام مفيدًا بشكل خاص لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة العضلية التالفة أو المتضررة.

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