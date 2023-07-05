مواطن يروي قصة إفاقته من غيبوبة استمرت 4 سنوات: أول شيء طلبته المصحف وقراءة القرآن

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روى المواطن د. فارس أبوبطنين والذي أصيب في حادث سيارة وبقي في غيبوبة عدة سنوات قصة إفاقته وعودته لحياته الطبيعية والتغيرات التي رآها في المملكة.

وقال “تفاجأ بعدما استيقظت بمرور أحداث كثيرة من بينها ظهور جائحة كورونا”.

حادث وغيبوبة

وقال فارس، في مقطع فيديو نشرته “العربية”: “إنه تعرض لحادث عام 14/1/1441هـ، وكنت من اثنين من إخوتي وصدمنا جمل وتوفي الاثنان، وكتب الله لي عمرا جديدا”.

وتابع : “كانت نسبة الحياة 9% بحسب تقرير الأطباء، ودخلت في غيبوبة استمرت 4 سنوات، إلى تاريخ 28/8/1444هـ، وأول ما أفقت من الغيبوبة طلبت المصحف وقرأت فيه حتى ختمته” .

تغيير كبير في المجتمع

وأضاف :”لاحظت تغيرات كثيرة في المجتمع، ووجدت تطورا عمرانيا في البلد بشكل كبير”.

وواصل فارس قائلا: “حدثوني الناس عن كورونا أو شيء اسمه جائحة كورونا، ولم أكن استوعبه ورأيته على مواقع اليوتيوب”.

وختم فارس حديثه قائلا:”إن زوجته توظفت وقامت على أطفاله وتربيتهم حتى عاد إليهم بفضل الله، مضيفا أن الناس أيضا تحدثوا عن رائد ورائدة فضاء من المملكة”.

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