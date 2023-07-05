مفاجأة.. الإفراط في تناول اللحوم يصيبك بهذا المرض الخطير

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كشفت دراسة أن بعض أنواع الأطعمة والمشروبات يمكن أن تزيد فرص إصابة الأشخاص بالسرطان، بحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية.

أبرز المسببات:

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة والمشروبات:

1- لحوم البقر واللحوم الحمراء

الاستهلاك المفرط للحوم البقر والضأن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وسبب ذلك هو احتواء هذه اللحوم على جزيء يسمى haem، الذي يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى تغيرات خلوية في بطانة القولون.

2- اللحوم المصنعة

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان اللحوم المصنعة، مثل السلامي، واللحم المقدد والنقانق على أنها سبب “مؤكد” للإصابة بالسرطان.

ويعود السبب في ذلك لاحتواء هذه اللحوم على مواد كيميائية تسمى النتريت، التي تحافظ على هذه الأطعمة طازجة لفترة أطول.

وعند طهيه في درجات حرارة عالية، يمكن أن يشكل النتريت مركبات مسببة للسرطان تعرف باسم النيتروسامين.

3- المشروبات السكرية

كشف علماء في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن النساء اللائي تناولن أكثر من مشروبين سكريين في اليوم كان لديهن أكثر من ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر.

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