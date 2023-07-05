قصر من 30 غرفة كتبت على جدرانه أجزاء القرآن كاملة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو قصر في أوزبكستان نقشت على جدرانه آيات القرآن الكريم كاملة.

رسم الجدران:

وتم رسم الجدران بطريقة رائعة، حيث أضفت الآيات القرآنية مظهرا جميلا وليس له مثيل.

كما تم توزيع أجزاء المصحف الثلاثين على جدران 30 غرفة داخل القصر.

وقد نشر الفيديو على حساب تركي الشلهوب على منصة تويتر حيث أجزاء المصحف موزعة على الجدران بطريقة رائعة.

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انطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بعسير

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن:

في سياق آخر، أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، عن انطلاق الدورة الصيفية المكثفة في نسختها الـ ٢٢ لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، في جامع الملك فهد بأبها للبنين، وللبنات في حي الموظفين بأبها.

3 مستويات

وحددت الجمعية 3 مستويات للدورة هي ) المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً، والثاني: عشرون جزء، والثالث: عشرة أجزاء(وذلك في مسارات طلاب الجمعية المنتظمين من عشرة أجزاء فأعلى، والمشاركين في مسابقة الملك سلمان، والطلاب الذين أتموا جميع المراحل والزائرين من خارج المنطقة، إلى جانب طلاب المنح (جامعة الملك خالد).

كما حددت الجمعية أوقات الدورة: للبنين من بعد صلاة الفجر حتى العاشرة صباحًا، وللبنات من التاسعة صباحًا حتى صلاة الظهر.