ارتفاع طفيف بأسعار النفط في نهاية التعاملات

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شهدت أسعار النفط، ارتفاعا طفيفا، في نهاية التعاملات مساء أمس، متأثرة بتخفيضات الإنتاج التي أعلنتها المملكة وروسيا هذا الأسبوع.

ارتفاع طفيف بأسعار النفط

وارتفع خام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.52 في المائة ليبلغ عند التسوية 76.65 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارين بما يعادل 2.87 في المائة لتبلغ عند التسوية 71.79 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، إلا أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

تخفيض إنتاج النفط

وأوضح تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار “الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها”، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ويتركز انتباه السوق أيضا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.

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