خادم الحرمين وولي العهد يوجهان برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا.

وجاء ذلك بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، فيما يلي نصها:

نص رسالة خادم الحرمين:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 334062 في 12 / 12 / 1444هـ المرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العُليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة ـ ولله الحمد والمنة ـ، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية وصحية وخدمية ومرورية متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكّن ـ بفضل الله ـ ضيوف الرحمن الذين عادت أعدادهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا من تأدية نُسكهم بكل راحة ويُسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان.

ونحمد المولى جل وعلا ونشكره على فضله وكرمه بنجاح موسم حج هذا العام، وأن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا الشرف الذي تعتز به المملكة حمّلها مسؤولية عظيمة، فسخرت جميع إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لخدمتهم.

ونشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، وما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا جميعاً لما فيه العزة لديننا والرفعة لوطننا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق والقبول، إنه على كل شيء قدير.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

رسالة ولي العهد:

كم وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، فيما يلي نصها:

نص رسالة ولي العهد:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 334063 في 12 / 12 / 1444هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، وخلوه ولله الحمد من الأمراض والأوبئة، وانتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة بتوفيق من الله وعون منه.

وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العُليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، لنشيد بما تحقق من نجاحات مشهودة سهّلت أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، التي شرّف الله بها هذه البلاد المباركة قيادة وشعباً برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، ويرزقنا التوفيق لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، إنه سميع مجيب.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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