تفاصيل قرار إيقاف البكالوريوس في الكليات التقنية

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أوقفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج البكالوريوس التي كانت تقدم للمتدربين سابقاً، بحسبب “عكاظ”.

لجنة لإيقاف البكالوريوس:

وكشفت مصادر أن نائب المحافظ للتدريب المكلّف عادل الزبيدي، بعث قراراً الشهر الماضي لتشكيل لجنة لإيقاف البكالوريوس في المؤسسة ومتابعة تخريج المتدربين المسجلين في برامج البكالوريوس القائمة في الكليات التقنية.

وأكدت المصادر بأن اللجنة لم تخرج بقرارات جديدة حول إيقاف البكالوريوس، وبناء عليه اعتمد “الزبيدي” في تعميم إلحاقي، جدول أعمال القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من العام القادم 1445هـ، والذي اقتصر التسجيل فيه على الدبلومات الصباحية فقط، خلال الفترة من 22/‏‏ 12/‏‏ 1444هـ إلى 29/‏‏ 1/‏‏ 1445هـ.

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اجتياز الدبلوم:

يأتي ذلك فيما، طالب عدد من المتدربين ممن اجتازوا الدبلوم، بعدم حرمانهم دون سابق إنذار من فرصة الحصول على درجة البكالوريوس.

أغلب وظائف سوق العمل تفضل حاملي البكالوريوس على حاملي الدبلومات، وكانت آمالهم وطموحاتهم من بدء التحاقهم تتمثل في الاستمرار في دراستهم بالكليات التقنية.