مدفوعة الرسوم وغير مدفوعة.. جامعة الملك خالد تعلن عن برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على برامج الدراسات العليا في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه) (المدفوعة الرسوم، وغير المدفوعة الرسوم) للعام الجامعي القادم 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

1- البرامج غير مدفوعة الرسوم:

– القرآن وعلومه.

– السنة وعلومها.

– العقيدة والمذاهب المعاصرة.

– الفقه.

– أصول الفقه.

– التاريخ.

– الجغرافيا.

– اللغة العربية وآدابها (اللغويات).

– اللغة العربية وآدابها (الأدب).

– التاريخ القديم.

– التاريخ الإسلامي.

– التاريخ الحديث.

– الفلسفة في الجغرافيا.

– المناهج وطرق تدريس العلوم.

– الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة (عدة مسارات).

– المناهج وطرق تدريس رياض الأطفال .

– الآداب في الإدارة والإشراف التربوي.

– الآداب في أصول التربية الإسلامية – المقررات والرسالة.

– أصول التربية – نظام مقررات.

– الآداب في التوجيه والإرشاد النفسي.

– الآداب في تقنيات تعليم.

– الآداب في التربية الخاصة (عدة مسارات).

– المناهج وطرق تدريس العلوم (عدة مسارات).

– الإدارة والإشراف التربوي.

– التوجيه والإرشاد النفسي.

– الفلسفة في تقنيات التعليم.

– الآداب في اللغويات التطبيقية.

– الآداب في الترجمة.

– المحاسبة الأكاديمي.

– العلوم في الكيمياء.

– العلوم في الفيزياء.

– العلوم في الرياضيات.

– العلوم في الأحياء.

– الفلسفة في الكيمياء.

– الفلسفة في الفيزياء.

– ماجستير العلوم في علوم الحاسب.

– ماجستير العلوم في نظم المعلومات.

– ماجستير العلوم في هندسة الحاسب.

– ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية.

– علوم المختبرات الإكلينيكية.

– وغيرها من البرامج.

2- البرامج مدفوعة الرسوم:

– الفقه الإسلامي.

– الدراسات القرآنية المعاصرة.

– الأنظمة.

– الدعوة – المهني.

– الأنظمة – المهني.

– أصول الفقه.

– القرآن وعلومه.

– السنة وعلومها.

– أصول الفقه.

– الأنظمة.

– التراث الوطني.

– اللغة والإعلام.

– الصحافة التلفزيونية.

– اتصال الأزمات.

– الإعلام السياحي.

– الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

– الإرشاد الأسري.

– التأهيل التربوي للخطباء.

– التعلم الإلكتروني.

– الموارد البشرية.

– الجدارات الوظيفية.

– المناهج وطرق تدريس العلوم.

– المناهج وطرق تدريس العامة.

– تصميم المناهج وتطويرها.

– القيادة التربوية التنفيذي.

– الإشراف التربوي التنفيذي.

– السياسات التربوية.

– التربية في تقنيات تعليم.

– التربية في التربية الخاصة (عدة مسارات).

– الإدارة والإشراف التربوي.

– اقتصاديات التعليم وتخطيطه.

– الآداب في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.

– الفلسفة في اللغويات التطبيقية.

– المحاسبة الضريبية.

– الحوكمة.

– المراجعة الداخلية.

– المحاماة.

– المحاسبة المهنية.

– تحليل بيانات الأعمال.

– الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال MBA.

– إدارة الأعمال التنفيذي EMBA.

– التسويق التنفيذي.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الفلسفة في المحاسبة.

– الفلسفة في إدارة الأعمال PHD.

– الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية.

– السموم والأدلة الجنائية.

– الكيمياء الصناعية.

– علوم وتقنية المياه.

– العلوم في الفيزياء الطبية.

– العلوم في الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات.

– العلوم في الرياضيات المالية.

– الأمن السيبراني.

– العلوم في أمن المعلومات.

– العلوم في نظم المعلومات.

– العلوم في علم البيانات.

– العلوم في علوم الحاسب.

– العلوم في الذكاء الاصطناعي.

– العلوم في إدارة المشاريع الإنشائية.

– العلوم في الهندسة الميكانيكية.

– العلوم في هندسة.

– العلوم في الهندسة الكهربائية.

– العلوم في الهندسة المدنية.

– العلوم في الهندسة الميكانيكية.

– الصحة العامة.

– العلوم في الإدارة الهندسية.

– العلوم في هندسة الحاسب.

– الصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية.

– وغيرها من البرامج.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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