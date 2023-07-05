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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارة مواطن من حريق مؤكد في رفحاء (فيديو)

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارة مواطن من حريق مؤكد في رفحاء (فيديو)

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارة مواطن من حريق مؤكد في رفحاء (فيديو)
٠١:٠٦:٤٨ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو سرعة بديهة عامل من بنجلاديش حين اشتعلت النيران في سيارة مواطن بمحافظة رفحاء.

سريعة بديهة:

وأسرع العامل وأمسك بمطفأة الحريق وذهب إلى مقدمة السيارة وتمكن من إخماد النيران المشتعلة بها.

ولحسن حظ المواطن، فإن ذهن العامل البنجلاديشي كان حاضرا بقوة، حين أسرع وتمكن من السيطرة على الحريق.

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حريق بمستودع ملابس:

من ناحية أخرى، طالت النيران 39 سيارة متوقفة بجانب الطريق، إثر حريق نشب في مصنع للزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان بالإمارات.

وتسبب الحريق في إتلاف المصنع ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة، حيث أحدثت النيران أضراراً متفاوتة في تسعة محال تجارية، وبناية سكنية مكونة من طابقين.

فرق الدفاع المدني:

وتمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين، من السيطرة على الحريق، الذي نتج عنه خمس إصابات.

ونقلت صحف محلية عن قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن غرفة العمليات تلقت في الثالثة صباحاً بلاغاً باندلاع الحريق، فتحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من ثلاثة مراكز إلى موقع الحادث.

مراكز الإمارات المجاورة

كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة، دبي والشارقة وأم القيوين، لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء.

وساعد تسرب وانتشار الزيوت، على سرعة الاشتعال ووصول الحريق إلى المباني المجاورة.

كما تسبب الحريق في اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد، ووصل إلى عدد من الشقق السكنية.

وقد وثق حساب العربية السعودية على منصة تويتر الحادث…

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