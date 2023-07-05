تعليم نجران يعلن عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات

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أعلنت إدارة تعليم نجران عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

مواعيد وأماكن الاختبارات

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران عن بعدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، من يوم الأحد 21/12/1444هـ، إلى يوم الخميس 25/12/1444هـ”.

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وأضافت أن الاختبارات ستنطلق الساعة 7 صباحا، وستكون للبنين بثانوية الملك فهد بنجران، والبنات الثانوية الثالثة بحي الفهد.

وينصح الخبراء الطلاب بأهمية التغذية السليمة أثناء الاختبارات، والتي تعد عاملاً أساسيًا في رفع درجة الانتباه للطلاب المقبلين على أداء الاختبارات.

قالذهاب إلى الامتحان على معدة فارغة يجعل الطالب يشعر بالعصبية والارتباك؛ لذا، يحب تناول وجبة فطور صحية طبية يوم الاختبارات.

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الزبيب الأسود

وفي هذا الإطار، نصح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، الطلاب بتناول وجبة الزبيب الأسود والذي يعمل على تنشيط الأداء الذهني وزيادة تركيزهم أثناء الاختبارات.

وكتب قائلاً عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنصح أبناءنا الطلبة ومع بداية الاختبارات الحرص على التغذية الجيدة الصحية، وتجنب السهر”.

وتابع: “ومما يساعد تناول الزبيب الأسود؛ حيث إنه يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة، يؤكل أو يعمل منه عصير”.

وأضاف: “كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويُشرب، وأيضًا تناول الجوز البرازيلي”.

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