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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية معرفة المستحقات التأمينية للمستفيد.

آلية معرفة المستحقات التأمينية

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية معرفة المستحقات التأمينية.

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وأجابت التأمينات بقولها: “يمكنك معرفة المستحقات عن طريق حساب المنشأة في التأمينات أون لاين من خلال التالي:

– أيقونة الخدمات المالية

– ثم أيقونة لوحة معلومات الفاتورة.

وتابعت التأمينات أنه يمكن أيضا السداد برقم اشتراك المنشأة علماً أن رمز سداد التأمينات 060 ، مع التأكيد على اختيار مبالغ أخرى وإضافة مبلغ السداد.

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن للمنشأة أو صاحب العمل إمكانية الدخول على حساب المشترك والاطلاع على تفاصيل بياناته”.

بيانات المشترك في التأمينات:

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى أحقية المنشأة أو صاحب العمل الاطلاع على البيانات التأمينية للمستفيد.

وأكدت التأمينات أن حماية البيانات في الحساب الشخصي للمشترك في التأمينات أونلاين هي مسؤولية المشترك، حيث يرسل رمز التحقق عند الدخول على جوال المشترك المسجل في أبشر.

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