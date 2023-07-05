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104 تخصصات صحية مستهدفة للابتعاث الخارجي.. هذه هي الشروط
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104 تخصصات صحية مستهدفة للابتعاث الخارجي.. هذه هي الشروط

104 تخصصات صحية مستهدفة للابتعاث الخارجي.. هذه هي الشروط

104 تخصصات صحية مستهدفة للابتعاث الخارجي.. هذه هي الشروط
٠١:٣٧:٢٧ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن التخصصات الصحية المستهدفة في المرحلة الثانية لخطة الابتعاث الخارجي للعام 2023.

التخصصات المستهدفة:

وبلغت التخصصات المستهدفة حوالي 104 تخصصا تشمل 52 تخصصاً للأطباء و8 لطب الأسنان و36 مقعداً للكوادر الصحية من غير الأطباء و8 للكوادر غير الصحية.

وعن أبرز التخصصات المستهدفة لفئة الأطباء هي:

1- تخدير جراحة القلب المفتوح.

2- جراحة القلب.

3- أمراض الكلى لدى الكبار.

4- جراحة المخ والأعصاب.

5- جراحة الأوعية الدموية.

6- علم الأمراض الإكلينيكي.

7- عناية مركزة لحديثي الولادة والكبار.

8- جراحة العظام، والقسطرة القلبية الكهربائية.

تخصصات طب الأسنان

وشملت تخصصات طب الأسنان في جراحة الفم والوجه والفكين، وطب وأمراض الفم، وعلاج عصب وجذور الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وأمراض وجراحة اللثة، وإصلاح الأسنان، وتقويم الأسنان، والاستعاضة السنية.

الشروط

وحددت الوزارة الشروط العامة في المتقدم وهي ما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون أحد منسوبيها على الخدمة المدنية أو التشغيل الذاتية، أو مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وفقاً للسلم الوظيفي.

3- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشح.

4- ألا يكون محالاً إلى التحقيق، أو مكفوف اليد، أو طرفاً في قضية قائمة.

5- ألا يكون قد سبق أن أنهيت بعثته، أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي، أو لإخلاله بواجباته كمبتعث أو موفد للدراسة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الصحة المملكة تخصصات طبية

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