وجه بريطانيا الحقيقي.. حرق شقة لعائلة مسلمة ووفاة الأم وطفلتيها

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كشفت حكم أصدرته محكمة بريطانية، أمس الأول الثلاثاء، عن الوجه القبيح لبريطانيا، حيث أدانت المحكمة بريطانيا بقتل جارته المسلمة وطفليها الصغيرين بكليفتون في نوتنغهام.

قتل مسلمة وطفليها في بريطانيا:

وفي تفاصيل الواقعة فقد قام البريطاني العنصري بسكب البنزين في صندوق رسائلهم وإشعال النار في شقتهم أثناء نومهم.

وأوضحت المحكمة أن المتطرف “جيمي بارو”، البالغ من العمر 33 عاما، مذنب بثلاث تهم قتل عمد، وحرق مع تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأضافت أن الجريمة طالت فاطوماتا حيدرة، وابنتيها فاطمة ثلاث سنوات، ونعيمة درامة سنة واحدة.

وقد أقر المتهم في بداية المحكمة أنه مذنب بتهمة القتل غير العمد، قائلا إنه لم يكن يعلم أن الأسرة كانت موجودة في المنزل.

وأثناء عرضه على المحكمة، كشفت الأدلة عدم صحة أقواله وأنه كان مذنبا.

عائلة الضحايا:

ونقلت وسائل إعلام عن عائلة الضحايا قولهم: “لا يمكن للكلمات أن تحدد مدى معاناة عائلتنا بسبب الأفعال المروعة لرجل كانت أفعاله قاسية تماما – وتسببت في صدمة متعددة الأجيال لن نفهمها أبدا”.

ووقع الحادث في 22 نوفمبر الماضي، حيث زعم المتهم أنه شرب ما لا يقل عن ثماني علب من البيرة قبل صب البنزين عبر باب شقة الجار الطابق الأول وأشعل النار فيها.

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