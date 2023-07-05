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أمين “أوبك” يكشف عن 4 دول مرشحة للانضمام للمنظمة
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أمين “أوبك” يكشف عن 4 دول مرشحة للانضمام للمنظمة

أمين “أوبك” يكشف عن 4 دول مرشحة للانضمام للمنظمة

أمين “أوبك” يكشف عن 4 دول مرشحة للانضمام للمنظمة
٠١:١٦:٢٨ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمين العام لـ”أوبك”، هيثم الغيص، أن المنظمة تجري مناقشات مع 4 دول هي “أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك”.

الخفض التطوعي:

وأوضح “الغيص” أن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية أوبك، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدّمته، والبالغ مليون برميل في اليوم، ليشمل شهر أغسطس.

الاتحاد الروسي:

كما قدموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدمه بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته والبالغ 20 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس من عام 2023.

وكان وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عقدوا اجتماعا، اليوم،  لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويا.

أوضاع السوق:

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك، من خلال الآليات المعمول بها فعلياً، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

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الكلمات الدلالية:
أوبك السعودية المملكة النفط منظمة منظمة أوبك

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