أمريكا تطالب الاحتلال بترميم البنية التحتية المدنية في جنين

تواصل- وكالات:

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الإدارة الأمريكية قالت إن على تل أبيب أن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.

وذكرت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها ستكون في تواصل مع المسؤولين بحكومة الاحتلال لأجل ذلك.

دمار جنين

وشهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شن الاحتلال فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ”الأضخم منذ 20 عاما” لمخيم جنين.

وفي الأول لاقتحام جنين، نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة من الاحتلال واضحة للانتقام من المخيم.

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