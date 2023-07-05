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60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟
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60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟

60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟

60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟
١١:٥٨:٤٠ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في إحداث ما وصفه المستشار أولاف شولتس في مارس من العام الماضي “تحولا جذريا” في السياسة الدفاعية الألمانية.

وأوضح شولتس أن ذلك كان سببا في تخصيص 100 مليار يورو أي ما يعادل 120 مليار دولار، لتعزيز قدرات الجيش الألماني.

60 طائرة عسكرية بألمانيا:

وكان البرلمان الألماني قد وافق، اليوم الأربعاء على إعطاء حكومة المستشار أولاف شولتس الضوء الأخضر لشراء 60 طائرة عسكرية لنقل الجنود.

وأوضحت لجنة الشؤون الدفاعية في السلطة التشريعية الأولى في البلاد أنها وافقت بالأغلبية على شراء الطائرات التي طالما ترددت ألمانيا في شرائها بسبب ارتفاع سعرها وهي من طراز “بويينع سي إتش إف شينوك”.
وبيّنت اللجنة أن هذه الموافقة بسبب حاجة الجيش الألماني لهذه الطائرات من أجل أن يكون قادرا على أداء مهامه المتمثلة في نقل الجنود والعتاد.

ومن المقرر أن تحصل ألمانيا على النسخة الأولى من هذا النوع من الطائرات في عام 2027.

ونوهت اللجنة أن القيمة الإجمالية لهذه الطائرات تبلغ قرابة 7 مليارات يورو.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية اوكرانيا روسيا ناقلة عسكرية

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