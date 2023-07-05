الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من هذا الأمر أثناء السفر
قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)
60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟
هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟
على مدار الساعة.. خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية للحجاج اليمنيين المغادرين عبر منفذ الوديعة
بعد اجتماعهم اليوم.. وزراء أوبك يتفقون على هذا الأمر بشأن النفط

الرئيسية

 /

محليات

 /

“الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من هذا الأمر أثناء السفر

“الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من هذا الأمر أثناء السفر

“الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من هذا الأمر أثناء السفر
١٢:٠٤:٣٦ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ناشدت الأحوال المدنية، المواطنين، بعدم حمل سجل الأسرة أثناء السفر.

وقالت في إنفوجراف عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”: سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، فاحرص على عدم حمله معك في سفرك.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية: 5 خطوات لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية

في وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتفصيل خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، إن خدمة إصدار بدل تالف للهوية الوطنية هي خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من إصدار هوية بدل تالف عبر منصة أبشر ودون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.

خطوات تنفيذ الخدمة من المنصة :

1 الدخول على منصة أبشر
2 اختيار: خدماتي
3 اختيار: الأحوال المدنية
4 اختیار خدمات الهوية الوطنية
5 طلب هوية بدل تالف

6 ضوابط لتعديل صورة الهوية

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن 6 حالات يجب مراعاتها عند تجديد الصورة في البطاقة الشخصية.

وقالت: “عند طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون ملامح الوجه في الصورة واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل”.

1- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

2- يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

3- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

4- يجب ألا تشوب الصورة بقع حبر أو ثقوب.

5- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “الأحوال المدنية” بشأن الخدمات المقدمة في مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأحوال المدنية السعودية المملكة المواطنين

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم نجران: لا صحة لتقديم اختبارات مدارس التوأمة

تعليم نجران: لا صحة لتقديم اختبارات مدارس التوأمة

٠٢:١٦ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠١٦
أفكار ومقترحات للتطوير.. مستجدات نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين

أفكار ومقترحات للتطوير.. مستجدات نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين

٠٧:٤١ م، الخميس، ١٠ فبراير ٢٠٢٢
عاجل.. «نزاهة» تنشر أول فيديو من جريمة الـ3 ضباط رصدتها كاميرا مراقبة

عاجل.. «نزاهة» تنشر أول فيديو من جريمة الـ3 ضباط رصدتها كاميرا مراقبة

٠٩:٤٧ م، الأثنين، ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار الرعدية والبَرَد على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار الرعدية والبَرَد على هذه المناطق

١١:٠١ ص، الأحد، ٢٦ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *