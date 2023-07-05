قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.

تفاصيل الواقعة:

والتقطت كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات تفاصيل الواقعة، حيث جاءت سيارة مسرعة من الخلف لتصطدم بأخرى.

كل ذلك وقع في ثوان معدودات، حين فقد قائد السيارة القدرة على التحكم بها واشتعلت النيران على الفور.

ويبدو أن قائد السيارة أصيب بشكل مبالغ وحالته أخرى وذلك من شدة التصادم وسرعة المركبة.

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«جمل» يستقر مكان السائق بعد تصادم سيارة وإبل سائبة على طريق حائل (فيديو)

إبل سائبة:

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث تصادم على طريق “حائل -جبه” بين سيارة ومجموعة من الإبل السائبة.

وأظهر الفيديو أحد الجمال النافقة داخل السيارة من قوة الاصطدام، إذ دخل الجمل في السيارة واحتل مكان السائق الذي نجا – بفضل الله- من الحادث، كما أسفر الحادث عن نفوق عدة جمال في نفس المكان بسبب التصادم.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.