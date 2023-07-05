الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)
60 طائرة عسكرية لنقل الجنود في دولة أوروبية.. ما الأمر؟
هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟
على مدار الساعة.. خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية للحجاج اليمنيين المغادرين عبر منفذ الوديعة
بعد اجتماعهم اليوم.. وزراء أوبك يتفقون على هذا الأمر بشأن النفط
اقتلعت الأشجار وألغت 300 رحلة جوية.. عاصفة تضرب دولة أوروبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)

قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)

قيادة متهورة تتسبب في حادث مروع بحائل (فيديو)
١١:٥٩:٢٢ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.

تفاصيل الواقعة:

والتقطت كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات تفاصيل الواقعة، حيث جاءت سيارة مسرعة من الخلف لتصطدم بأخرى.

كل ذلك وقع في ثوان معدودات، حين فقد قائد السيارة القدرة على التحكم بها واشتعلت النيران على الفور.

ويبدو أن قائد السيارة أصيب بشكل مبالغ وحالته أخرى وذلك من شدة التصادم وسرعة المركبة.

اقرأ أيضًا:

«جمل» يستقر مكان السائق بعد تصادم سيارة وإبل سائبة على طريق حائل (فيديو)

إبل سائبة:

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث تصادم على طريق “حائل -جبه” بين سيارة ومجموعة من الإبل السائبة.

وأظهر الفيديو أحد الجمال النافقة داخل السيارة من قوة الاصطدام، إذ دخل الجمل في السيارة واحتل مكان السائق الذي نجا – بفضل الله- من الحادث، كما أسفر الحادث عن نفوق عدة جمال في نفس المكان بسبب التصادم.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.

الكلمات الدلالية:
حائل سيارة سيارة مسرعة فيديو قائد سيارة

مواد ذات صلة

المزيد
تفاصيل قواعد سلوك مهنة التقييم.. وموعد بدء سريانها

تفاصيل قواعد سلوك مهنة التقييم.. وموعد بدء سريانها

٠٨:٠٨ ص، الأحد، ١٤ مايو ٢٠٢٣
القبض على 10 وافدين يسرقون «الألمنيوم» بمكة

القبض على 10 وافدين يسرقون «الألمنيوم» بمكة

٠١:٣٣ ص، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
4 دول كبرى تدعو لتحرك أُممي ضد تجارب إيران الصاروخية

4 دول كبرى تدعو لتحرك أُممي ضد تجارب إيران الصاروخية

١٠:٢٤ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦
سوق الأسهم يغلق منخفضاً (30) نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً (30) نقطة

٠٦:١٢ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *