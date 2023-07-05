على مدار الساعة.. خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية للحجاج اليمنيين المغادرين عبر منفذ الوديعة

تواصل- واس:

تواصل الجهات الحكومية المشاركة في أعمال لجنة الحج بمنفذ الوديعة بمنطقة نجران أعمالها في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج بإشراف ومتابعة صاحبِ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر المنفذ إلى دولة اليمن الشقيقة.

محافظ شرورة

ووقف محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي -اليوم- على ما تقدمه الجهات الحكومية العاملة في المنفذ ومدينة الحجاج من جهود لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات عبورهم ودون تأخير، وتجهير مسارات خاصة لنقلهم بالحافلات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة ومجهزة بجميع الخدمات.

وثمَّن الحجاج اليمنيون المغادرون للمنفذ – في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- ما تقدمه المملكة من خدمات ومشاريع في الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة أسهمت في التيسير على الحجاج لأداء فريضة حجهم ومناسكهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بما تبذله حكومة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين- حفظهما الله- من خدمات وتسهيلات لهم في أثناء عبورهم عبر منفذ الوديعة البري قادمين ومغادرين، سائلين الله تعالى – أن يحفظ لهذه البلاد الكريمة أمنها واستقرارها.

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