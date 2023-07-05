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هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟
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هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟

هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟

هل يجوز تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً؟
١١:٣٥:٣٤ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم تقبيل الحجر الأسود لمن علم أن فيه طيباً.

حكم تقبيل الحجر الأسود

وقال الشيخ الفوزان: “لا بأس في ذلك لأنك ما قصدت الطيب، ولكن قصدت السنة باستلام الحجر الأسود، عملاً بالسنّة، وإذا شممت الطيب أو علق الطيب بك فلا حرج في ذلك، لأنك لم تقصده”.

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ صالح الفوزان، كيفية التعامل مع الوسواس في الصلاة.

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على المسلم ترك الوسوسة والاستعانة بالله

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وسواس أثناء الصلاة، وأن يقبل على صلاته مستعينًا بالله تعالى.

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وأضاف أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم في مثل هذا الموقف أمر في غاية الأهمية، وأنه على المصلي أن يركز في صلاته ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان.

ونوه إلى أهمية ترك وسواس الشيطان وطرحها جانبًا وعدم التفكير فيها، بل هو من الواجب الخشوع في الصلاة ومدافعة الشيطان والفكر وكل ما يدور في النفس من خارج الصلاة.

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الوسوسة أمر يعاني منه كثير من الناس

والوسوسة في الصلاة هي محاولة من الشيطان لكسر يقين المسلم أثناء أداء الطاعات، وتشكيكه في صحتها عن طريق زرع الوساوس في نفسه حول تلك الطاعة التي يؤديها.

ويكثر ذلك ويزداد في كثرة الوسوسة في الصلاة من حيث التشكيك في عدد الركعات أو قراءة الفاتحة أو عدد السجدات أو حتى سجود السهو.

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