بعد اجتماعهم اليوم.. وزراء أوبك يتفقون على هذا الأمر بشأن النفط
تواصل – فريق التحرير:
اتفق وزراء أوبك على مواصلة التشاور مع الدول غير الأعضاء في المنظمة لمواصلة دعم استقرار سوق النفط، وذلك بحسب رويترز.
توقعات بزيادة الطلب:
في وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيث، إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً.
وأكد الغيث أن ذلك سيكون بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23% عن المستويات الراهنة.
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صعود أسعار النفط
وصعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.
مما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.
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إلى هذا، شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا كبيرا، خلال شهر يونيو الماضي، مدعوماً بقوة قطاعي البناء والسياحة، مع إرتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية.
وقد عززت الشركات إستجابة لذلك، نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة ، لتلبية متطلبات العمل المتزايدة، ودعم المخزون وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، التابع لبنك الرياض.
النمو الأكبر في المبيعات منذ 9 سنوات
وحسب البيان، قفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015، مؤكدا على أن نمو المبيعات كان هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات.
وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، بفضل قطاع البناء الذي ساهم بقوة في تدفقات الاعمال.