بعد اجتماعهم اليوم.. وزراء أوبك يتفقون على هذا الأمر بشأن النفط

اتفق وزراء أوبك على مواصلة التشاور مع الدول غير الأعضاء في المنظمة لمواصلة دعم استقرار سوق النفط، وذلك بحسب رويترز.

توقعات بزيادة الطلب:

في وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيث، إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً.

وأكد الغيث أن ذلك سيكون بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23% عن المستويات الراهنة.

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صعود أسعار النفط

وصعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.

مما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

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