اقتلعت الأشجار وألغت 300 رحلة جوية.. عاصفة تضرب دولة أوروبية

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت هولندا لأقوى عاصفة صيفية تسجل حتى الآن، ما تسبب في كارثة بالبلاد وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

إلغاء رحلات جوية بهولندا:

وتسببت العاصفة الصيفية في إلغاء رحلات جوية من مطار سخيبول الدولي في أمستردام أحد المطارات الرئيسية في أوروبا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية الرسمية، أن أكثر من 300 رحلة ألغيت في هذا المطار وهو من أكبر المطارات الأوروبية.

وفي شمال البلاد، أوقفت حركة القطارات لأسباب تتعلق بالسلامة وحركة السير على طريق سريع في ألكمار قرب أمستردام بعد حادث شاحنة على ما ذكرت السلطات الهولندية.

الرياح تقتلع الأشجار:

وكانت رياح بسرعة تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة، قد هبّت في البلاد.

فيما ضربت العاصفة “بولي” ساحل هولندا المطل على بحر الشمال مع اقتلاع أشجار، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان تجنب الخروج.

بينما أعلن مطار سخيبول في أمستردام أن الرياح العاتية والأمطار وسوء الرؤية تتسبب في حركة جوية محدودة جدا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الملكية الهولندية تنبيها أحمر وهو المستوى الأعلى في أربع مناطق في البلاد.

كما أرسلت الحكومة تنبيها عبر الهواتف النقالة طالبة من السكان ملازمة المنازل في مقاطعة هولندا الشمالية التي تضم مدينة أمستردام.

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