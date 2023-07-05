الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر
أيهما أفضل التعلم بالسمع أو النظر أم بالمشاركة؟ مختص يوضح
أهم 10.. حساب المواطن يحذر البنوك من الاقتراب للدعم وتوجيه من خادم الحرمين
تنويه مهم من حساب المواطن عن زيادة جديدة بدفعة يوليو
هل يمكن للمنشأة الدخول على حساب وبيانات المشترك؟ التأمينات توضح
العثور على طفلين ضلّ طريقهما في جبال الطائف – عاجل (فيديو مؤثر)

الرئيسية

 /

محليات

 /

بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر

بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر

بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر
١٠:١٩:١١ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركات الحج في إنهاء إجراءات الحصول على تراخيص العمرة، بعد أن كانت تعمل لموسم الحج فقط، لاستمرار العمل طوال العام.

إصدار التأشيرات:

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء المناسك والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

موسم العمرة: 

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة بالغرف السعودية، هاني العميري، إن المستهدف لموسم العمرة العام الجاري قدوم 15 مليون معتمر.

وأشار إلى أن دور شركات العمرة تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين وتسويق البرامج العمرة في جميع الدول وتوفير السكن والنقل والإعاشة وإصدار التأشيرات لجميع الراغبين في أداء العمرة.

اشتراطات جديدة:

وأضاف : الوزارة حددت آليات واشتراطات جديدة وفتحت الترخيص لمن يرغب الانضمام إلى شركات تقديم خدمات المعتمرين.

وأشار إلى أنه من المتوقع دخول 400 شركة عمرة، والسوق السعودي يزخر بالعديد من الشركات القادرة على تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات.

اقرأ أيضا:

“الهاتف المجاني” بالشؤون الإسلامية يستقبل نصف مليون مكالمة بالحج

الكلمات الدلالية:
الحج السعودية العمرة المملكة وزارة الحج

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

٠٦:١٨ م، الأربعاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩
وفاة طفل وإصابة 9 إثر حريق عمارة سكنية بالرياض

وفاة طفل وإصابة 9 إثر حريق عمارة سكنية بالرياض

٠٤:٣١ م، السبت، ٠٦ فبراير ٢٠١٦
«النيابة العامة» تكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل «خاشقجي»

«النيابة العامة» تكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل «خاشقجي»

١٢:٤١ م، الأثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩
المسند يكشف حقيقة صيام قرية «وكان» العمانية ثلاث ساعات فقط

المسند يكشف حقيقة صيام قرية «وكان» العمانية ثلاث ساعات فقط

١٠:٤٥ م، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *