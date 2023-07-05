بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركات الحج في إنهاء إجراءات الحصول على تراخيص العمرة، بعد أن كانت تعمل لموسم الحج فقط، لاستمرار العمل طوال العام.

إصدار التأشيرات:

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء المناسك والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

موسم العمرة:

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة بالغرف السعودية، هاني العميري، إن المستهدف لموسم العمرة العام الجاري قدوم 15 مليون معتمر.

وأشار إلى أن دور شركات العمرة تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين وتسويق البرامج العمرة في جميع الدول وتوفير السكن والنقل والإعاشة وإصدار التأشيرات لجميع الراغبين في أداء العمرة.

اشتراطات جديدة:

وأضاف : الوزارة حددت آليات واشتراطات جديدة وفتحت الترخيص لمن يرغب الانضمام إلى شركات تقديم خدمات المعتمرين.

وأشار إلى أنه من المتوقع دخول 400 شركة عمرة، والسوق السعودي يزخر بالعديد من الشركات القادرة على تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات.

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