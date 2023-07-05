العثور على طفلين ضلّ طريقهما في جبال الطائف – عاجل (فيديو مؤثر)

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على طفلين ضلّ طريقهما في جبال الطائف.

طفلين بجبال الطائف:

وبحسب ما تم تداوله على حساب عناوين الطائف على منصة تويتر ، فقد تم العثور على طفلين 4 سنوات و3 سنوات بعد خروجهم من منزلهم أمس العصر على بعد مسافة 7 كم في أحد الجبال شرق الطائف.

ويظهر الفيديو المتداول أحد الأشخاص، وهو يحمل أحد الطفلين ويردد عبارة: “حمد لله على السلامة لعمك.. الحمد لله”.

كما ظهر شخص آخر التحق به وهو ترتسم عليه علامات الفرحة بالعثور على الطفلين اللذين قام بضمهما إليه، ابتهاجا بعودتهما.

طفلان يداعبان حيوانا غريبا:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تداوله متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على نطاق واسع، طفلين يحاولان اللعب مع حيوان يشبه السنجاب، لكنه أكبر حجمًا، ويدعى “الليمور” الإفريقي، وتجاوب معهما الحيوان بشكل غريب.

وشرع الطفلان في مداعبة الحيوان، ويبدو أنه، كما أظهر المقطع المصور، تفاعل مع مداعبتهما له، وبعد أن توقفا قليلا، أشار إليهما أن يواصلا “دغدغته” عبر حكّ ظهره بأيديهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، على نطاق واسع، وتداولوا المقطع، وحاول بعض المغردين معرفة نوع الحيوان الذي ظهر في الفيديو.

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