تقني تبوك يطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية
تواصل – واس:
نظَّمَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، لقاءً توظيفاً، لطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية .
أكثر من 200 فرصة وظيفية
تم ذلك بمشاركة القطاع الخاص بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.
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تحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي،أن لقاءات التوظيف تأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة.
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وأضاف أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.