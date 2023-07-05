الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
اقتلعت الأشجار وألغت 300 رحلة جوية.. عاصفة تضرب دولة أوروبية
تقني تبوك يطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية
بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر
أيهما أفضل التعلم بالسمع أو النظر أم بالمشاركة؟ مختص يوضح
أهم 10.. حساب المواطن يحذر البنوك من الاقتراب للدعم وتوجيه من خادم الحرمين
تنويه مهم من حساب المواطن عن زيادة جديدة بدفعة يوليو

الرئيسية

 /

دولي

 /

بعد جنين.. حرق المزارع في نابلس بحماية قوات الاحتلال

بعد جنين.. حرق المزارع في نابلس بحماية قوات الاحتلال

بعد جنين.. حرق المزارع في نابلس بحماية قوات الاحتلال
٠٩:٣١:٠٠ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أقدم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، على حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية بفلسطين، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

58 عملية قصف وإطلاق نار

من جانبه، وثَّق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، 58 عملية قصف وإطلاق نار من الاحتلال، استهدفت قطاع غزة الشهر الماضي.

من بينها 33 استهدافاً للمزارعين الفلسطينيين شرق القطاع، و 25 عملية إطلاق نار من بحرية الاحتلال صوب الصيادين، واعتقل خلالها ثمانية فلسطينيين.

تدمير 800 منزل في جنين:

كما وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على مدينة جنين شمال الضفة الغربية ٣٠٠ منزل بشكل كلي، ونحو ٥٠٠ منزل بشكل جزئي، في عملية حصر أولية للأضرار، التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في جنين ومخيمها.

تدمير شبكات المياه والصرف

من جانبها أعلنت بلدية جنين، أن الاحتلال تعمد خلال العدوان، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة، مؤكدة أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في جنين

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاحتلال الصهيوني فلسطين نابلس

مواد ذات صلة

المزيد
«نيويورك تايمز»: إدارة «ترامب» تدرس توسيع العمليات العسكرية في دول إسلامية

«نيويورك تايمز»: إدارة «ترامب» تدرس توسيع العمليات العسكرية في دول إسلامية

٠٧:٤٢ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
إصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حدود غزة

إصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حدود غزة

١٢:٥٣ ص، السبت، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨
أسير طيار يؤكد لزملائه كذب وإدعاءات النظام الأسدي ويطالبهم بالانسلاخ (فيديو)

أسير طيار يؤكد لزملائه كذب وإدعاءات النظام الأسدي ويطالبهم بالانسلاخ (فيديو)

٠٧:٢٤ م، الجمعة، ٠٤ يناير ٢٠١٣
محلل سياسي يمني: «عدن» بدأت فعلياً في مرحلة إعادة الإعمار (فيديو)

محلل سياسي يمني: «عدن» بدأت فعلياً في مرحلة إعادة الإعمار (فيديو)

٠٦:٤٥ م، الأربعاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *