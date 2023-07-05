بعد جنين.. حرق المزارع في نابلس بحماية قوات الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

أقدم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، على حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية بفلسطين، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

58 عملية قصف وإطلاق نار

من جانبه، وثَّق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، 58 عملية قصف وإطلاق نار من الاحتلال، استهدفت قطاع غزة الشهر الماضي.

من بينها 33 استهدافاً للمزارعين الفلسطينيين شرق القطاع، و 25 عملية إطلاق نار من بحرية الاحتلال صوب الصيادين، واعتقل خلالها ثمانية فلسطينيين.

تدمير 800 منزل في جنين:

كما وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على مدينة جنين شمال الضفة الغربية ٣٠٠ منزل بشكل كلي، ونحو ٥٠٠ منزل بشكل جزئي، في عملية حصر أولية للأضرار، التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في جنين ومخيمها.

تدمير شبكات المياه والصرف

من جانبها أعلنت بلدية جنين، أن الاحتلال تعمد خلال العدوان، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة، مؤكدة أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

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