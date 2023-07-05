الدعم السريع تحاصر البشير و3 من كبار قادة نظامه

تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن قوات الدعم السريع تحاصر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وثلاثة من كبار قادة نظامه في “مستشفى علياء العسكري” داخل السلاح الطبي في مدينة أم درمان.

القادة المحاصرون:

والقادة المحاصرون هم: بكري حسن صالح، يوسف عبد الفتاح الشهير باسم “رامبو”، وأحمد الطيب الخنجر.

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وكان الجيش السوداني أعلن تحفظه على المذكورين عقب اقتحام “سجن كوبر المركزي” في الخرطوم بحري، بعد أسبوعين من اندلاع الحرب في البلاد، وفرار الكثير من قادة النظام المعزول المتهمين بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 والاشتراك بقتل المتظاهرين.

قوات الدعم السريع:

من جهته، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم، مساء الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يتم طرح مقترحات لوقف إطلاق النار على الجانبين، وذلك بعد توقف هذا الحوار بسبب عطلة عيد الأضحى.

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