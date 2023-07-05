الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
اقتلعت الأشجار وألغت 300 رحلة جوية.. عاصفة تضرب دولة أوروبية
تقني تبوك يطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية
بعد إصدار التأشيرات الإلكترونية.. المملكة تسعى لاستضافة 15 مليون معتمر
أيهما أفضل التعلم بالسمع أو النظر أم بالمشاركة؟ مختص يوضح
أهم 10.. حساب المواطن يحذر البنوك من الاقتراب للدعم وتوجيه من خادم الحرمين
تنويه مهم من حساب المواطن عن زيادة جديدة بدفعة يوليو

الرئيسية

 /

دولي

 /

الدعم السريع تحاصر البشير و3 من كبار قادة نظامه

الدعم السريع تحاصر البشير و3 من كبار قادة نظامه

الدعم السريع تحاصر البشير و3 من كبار قادة نظامه
٠٩:٣٢:١٧ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن قوات الدعم السريع تحاصر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وثلاثة من كبار قادة نظامه في “مستشفى علياء العسكري” داخل السلاح الطبي في مدينة أم درمان.

القادة المحاصرون:

والقادة المحاصرون هم: بكري حسن صالح، يوسف عبد الفتاح الشهير باسم “رامبو”، وأحمد الطيب الخنجر.

اقرأ أيضا:

السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

وكان الجيش السوداني أعلن تحفظه على المذكورين عقب اقتحام “سجن كوبر المركزي” في الخرطوم بحري، بعد أسبوعين من اندلاع الحرب في البلاد، وفرار الكثير من قادة النظام المعزول المتهمين بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 والاشتراك بقتل المتظاهرين.

قوات الدعم السريع:

من جهته، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم، مساء الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يتم طرح مقترحات لوقف إطلاق النار على الجانبين، وذلك بعد توقف هذا الحوار بسبب عطلة عيد الأضحى.

اقرأ أيضا:

الجيش السوداني يُعلن عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى

الكلمات الدلالية:
البشير الدعم السريع السودان قوات الدعم السريع

مواد ذات صلة

المزيد
علماء يحذرون من خطر وشيك يهدد العالم

علماء يحذرون من خطر وشيك يهدد العالم

٠١:١٢ ص، الأربعاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
ولادة طفلة برأسين في شرق السودان في حالة هي الثامنة حول العالم (صور)

ولادة طفلة برأسين في شرق السودان في حالة هي الثامنة حول العالم (صور)

٠٦:١٥ م، الثلاثاء، ٢١ مايو ٢٠١٣
قلق دولي إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية في ميانمار

قلق دولي إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية في ميانمار

٠٢:٤١ ص، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
بوتين يجدد تمسكه بشبه جزيرة القرم ويعلن عن هذا الأمر

بوتين يجدد تمسكه بشبه جزيرة القرم ويعلن عن هذا الأمر

٠٥:٤٤ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *