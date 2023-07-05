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كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟
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كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟

كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟

كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟
٠٩:٠٦:٠١ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لـ”التأمينات الاجتماعية”، مع سؤال أحد المواطنين حول كيفية صرف مسستحقاته في التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري.

وجاء سؤال المواطن كالتالي: ” كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينأت سابقًا بعد التحاقه في السلك العسكري حاليًا؟”.

رد التأمينات

وجاء رد التأمينات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه :” يمكنك الصرف في حال كانت مدد اشتراكك أقل من 12 شهر، أما في حال كانت مدد اشتراكك في نظام التأمينات 12 شهر فأكثر يمكنك ضم الخدمة أو صرفها عند بلوغك سن الستين”.

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن للمنشأة أو صاحب العمل إمكانية الدخول على حساب المشترك والاطلاع على تفاصيل بياناته”.

بيانات المشترك في التأمينات:

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى أحقية المنشأة أو صاحب العمل الاطلاع على البيانات التأمينية للمستفيد.

وأكدت التأمينات أن حماية البيانات في الحساب الشخصي للمشترك في التأمينات أونلاين هي مسؤولية المشترك، حيث يرسل رمز التحقق عند الدخول على جوال المشترك المسجل في أبشر.

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وفي وقت سابق، كشفت التأمينات الاجتماعية، عن الغرامة المقررة على من يتخلف عن سداد المستحقات على المنشأة الخاصة به.

غرامة التأخير

وردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :” نود إشعاركم بعدم سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منشأتكم رقم  نأمل المبادرة بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ هذه الرسالة تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية على صاحب العمل من قبل المؤسسة. إذا لم أسدد شنو الغرامة؟.

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رد التأمينات الاجتماعية

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع للتأمينات الاجتماعية، بالتوضيح بأنه :” تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه”.

وتابع :” و يمكنك السداد عن طريق نظام سداد برقم اشتراك المنشأة علما بأن رمز السداد هو 060 “.

الكلمات الدلالية:
التأمينات الاجتماعية السلك العسكري العناية بالعملاء المعاش

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